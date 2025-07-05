Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta Orman Yangınları için Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta Orman Yangınları için Dua Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta düzenlediği etkinlikte, orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından dua etti. Beraberinde yerel yöneticilerle birlikte camide bir araya gelen Erbaş, duaların kabul edilmesini diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından dua etti.

Erbaş, beraberinde Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Değerli Şırnaklılar, şu anda ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Rabb'im kabul eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Yatsı namazını kılan Erbaş, daha sonra yangınların sona ermesi için dua etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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