Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nijerli Heyeti Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nijer'in Damagaram Sultanı Aboubacar Oumarou Sanda ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul, Erbaş'ın makamında gerçekleştirildi.

Buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, " Nijer, gönül coğrafyamızın ve Müslümanların yaşadığı en önemli ülkelerden birisi. O yüzden bu ziyaretiniz bizim Nijer ile hem din eğitimi hem de diyanet hizmetleri açısından işbirliğimizi daha da arttıracaktır inşallah." açıklamasında bulundu.

Afrika'da İslamiyet'in hızla yayıldığına dikkati çeken Erbaş, Afrika'da çeşitli sorunların olduğunu ve bu problemlere karşı çözüm getirilmesini umduğunu belirtti.

Nijer'in Damagaram Sultanı Sanda ise burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Bizler çok küçükken atalarımız İslam'dan bahsediyordu. Allah nasip etti ve bugün karşınızdayız. Arkadaşlık ve kardeşlik ilişkilerimizi iki ülke arasında güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.