Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş, hayatını kaybetti. Erbaş'ın cenazesi 15 Kasım Çarşamba günü, Ordu'da toprağa verilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş yaşamını yitirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr.Ali Erbaş'ın kıymetli valideleri Binnaz Erbaş vefat etmiştir.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Cenazesi 15 Kasım Çarşamba günü(yarın) İkindi namazına müteakiben Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecektir."
Kaynak: Haberler.com / Güncel