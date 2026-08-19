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Diyanet Başkan Yardımcısı'ndan Vali Dallı'ya Ziyaret

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin'in de yer aldığı ziyarette Hazırlar, Dallı ile bir araya geldi.

Ziyarette, İl Müftülüğünce kentte yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan hizmetler ve kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü.

Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hazırlar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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