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Diyanet Başkanı Erbaş'tan Papa Franciscus'a Taziye Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Papa Franciscus'a Taziye Mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erbaş, Papa ile Gazze'deki saldırılar üzerine birlikte duyduğu endişeleri paylaşarak, tüm Katolik dünyasına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bir yıl önce 13 Nisan 2024 tarihinde kendisini ziyaret etmiş, Gazze'de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk. Kendisi de cami, kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze'de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu ifade etmişti. Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum."

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Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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