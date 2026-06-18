Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Alevi Vakıflar Federasyonu heyetiyle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Arpaguş, görüşmede, muharrem ayının manevi anlamı, toplumsal birlik ve beraberliğe katkısı ile hicri yılbaşının taşıdığı değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Arpaguş, ziyaretlerinden dolayı Doğan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, muharrem ayının İslam dünyasına huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Ankara Alevi Birlik Grubu Genel Başkanı Bektaş Avcı, Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Umut Metin, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım Dede ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Işık da yer aldı.