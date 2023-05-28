Diyaliz Hastası Sedye Üzerinde Oyunu Kullandı

Çerkezköy ilçesinde diyaliz hastası Yüksel Eceli, sedye ile getirildiği sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Eceli, sedye üzerinde oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde diyaliz hastası Yüksel Eceli (65), sedye ile getirildiği sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Çerkezköy'de diyaliz hastası Yüksel Eceli, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden ambulansla alındı. Fevzipaşa İlkokulu'na getirilen Eceli, burada sağlıkçılar tarafından sedyeye alınarak oyunu kullanacağı sandığın başına götürüldü. Sedye üzerinden oyunu 1092 nolu sandıkta kullanan Eceli, "Hayatın güzelliği burada. Yatakta da olsak oyumuzu kullanıyoruz" dedi. Eceli, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine götürüldü.