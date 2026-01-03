Haberler

Diyaliz Hastası Gülten Peköz Karla Mücadele Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan diyaliz hastası 75 yaşındaki Gülten Peköz, rahatsızlanarak yardım talep etti. Kırsal mahallenin karla kaplı yolu nedeniyle, karla mücadele ekipleri 3 saat süren bir çalışmanın ardından Peköz'ü evinden sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalenin ardından Peköz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan diyaliz hastası Gülten Peköz (75), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından sağlıkçılar tarafından evinden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Taşevler Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Gülten Peköz'ün rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Kırsal mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle de karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından sağlık ekipleri Peköz'ün evine ulaştı. İlk müdahalenin ardından Peköz, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Peköz'ün yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
