Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki diyaliz hastalarını taşıyan 35 CTB 252 plakalı minibüs, Medet Mahallesi Alman Boğazı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 9 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan 8'i ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
