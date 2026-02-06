Haberler

Ağrılı öğrenciler depremden etkilenen arkadaşlarına mektup gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki öğrenciler, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyamanlı arkadaşlarına destek olmak amacıyla mektup yazdı. Mektuplar ve hediyeler Adıyaman'a gönderildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Adıyamanlı arkadaşlarına mektup yazdı.

Diyadin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Adıyaman Zey Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine destek ve dayanışma duygularını iletmek adına mektup kaleme aldı.

Öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar, çantalar ve çeşitli hediyeler, kaymakamlık koordinesinde Adıyaman'a gönderildi.

Videoda arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan öğrenciler, "siz her zaman kalbimizdesiniz", "sizi çok sevdiğimi belirtmek için bu mektubu özenerek yazdım" ve "sizleri çok seviyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti