UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası belgesele konu olacak.

Belgesele ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, "Divriği Ulucamii ve Darüşşifası: Sesin Mucizesi" belgeselinin çekimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliğinin desteğiyle başladı.

Sivas'ın Divriği ilçesindeki caminin belgeseli için yurt içinden ve dışından pek çok bilim ve sanat insanı bir araya gelecek. Belgeselde eserin tarihi, hikayesi, kültürel önemi ve akustik değerinin yanı sıra sesin şifalandırma özelliği de ele alınacak.

Yapının tarihi ve mimari özelliklerinin yanında darüşşifasının ses ile iyileştirme merkezi olarak tasarlanışı ve bugünün akustik bilimine tuttuğu ışık da belgeselde işlenecek.

Yurt içinden ve dışından pek çok önemli ismi buluşturan belgeselde, eser hakkında ilk tez çalışmasını yapan müzik araştırmacısı Dr. Ivana Mihaljinec, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, mimar Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, sanat tarihi akademisyenleri Prof. Dr. Erdal Eser ve Hayri Fehmi Yılmaz, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, harita mühendisi Tuğrul Göçmen ve müzisyen Aydın Sarman yer alacak.

Belgeselin yapımcılığını Aydın Sarman, yönetmenliğini ise Hasan Kalender üstlendi.