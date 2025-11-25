Haberler

Divriği'de Göçük Altındaki Şantiye Müdürü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları 9. günde de titizlikle sürdürülüyor. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılıyor.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
