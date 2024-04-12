DİTİB Dortmund Kadınlar Kolu Huzurevi Ziyareti

Almanya'nın Dortmund kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dortmund Kadınlar Kolu üyeleri, huzurevini ziyaret etti.

İşçi Refahı Derneği (AWO) Dortmund Huzurevi'ni ziyaret eden Dortmund Bölgesi DİTİB Cami Dernekleri Koordinatörü Hacer Yılmaz'ın öncülüğündeki heyet, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.

Heyettekiler, huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı.

Yılmaz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bayramların gönül alma günleri olduğunu söyledi.

Bayramda, dayanışma ve paylaşma duygularının geliştiğini belirten Yılmaz, "Mutlulukları hem ses tonlarından hem de gözlerinden okunuyordu. Onların mutlu olması bizi de çok mutlu etti. Hissettiğimiz haz ve sevinç tarifsizdi, bambaşka bir duyguydu. Bizleri sevinçle ve gülerek karşıladılar. Bu ziyaretlerimizi her yıl sürdüreceğiz." dedi.