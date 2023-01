Disney'in 100. Yıl Dönümü, Kaliforniya'daki Disneyland'da Yepyeni Eğlencelerle Kutlanıyor

Disneyland Parkı ve Disney Kaliforniya Macera Parkı'na ev sahipliği yapan Disneyland Eğlence Merkezi Cuma günü, ABD'nin önde gelen eğlence ve medya şirketi Walt Disney Company'nin 100. yıl dönümünü yeni eğlence ve gösteri programlarıyla kutlamaya başladı.

Güney Kaliforniya'nın Anaheim kentinde yer alan eğlence merkezi bir basın açıklaması yaparak, "100. yıl dönümü, dünya genelinde yer alan Disney parklarının tümünde kutlanacak ancak kutlamaların kalbi Disneyland Eğlence Merkezi'nde olacak" dedi.

Ailenin tamamına hitap eden bir etkinlik olan Mickey & Minnie'nin Kaçış Treni, ziyaretçileri, Micky Mouse ve Minnie Mouse'un çılgın ve öngörülemez çizgi filmi dünyasına taşıyacak.

Merkezi gezen ziyaretçiler iki yeni gece eğlencesini de izleme şansına sahip olacak: "World of Color - ONE" ("Renk Dünyası - BİR") ile "Wondrous Journeys" ("Harika Seyahatler").

"World of Color - ONE"; Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Avengers ve Star Wars'a ait karakter, müzik ve sahnelerin aynı prodüksiyonda yer alacağı ilk Disneyland Eğlence Merkezi gece etkinliği. "Wondrous Journeys" ise geçtiğimiz yüzyılda çekilen her bir Walt Disney Animation Studios filmine selam gönderiyor ve bunu yeni bir şarkıyla yapıyor: "It's Wondrous".

SES (İngilizce): MİCHAEL, Walt Disney Animation Studios animatörü:

"Bu gösteri, Disney Animation Studios'un eserleri için bir kutlama. Dolayısıyla geçtiğimiz 100 yıl boyunca çekilmiş 62 animasyon filmimizin her birisinden birer sahne içeriyor. Bu sahnelerin her biri burada kalede veya ana cadde ve binalarda geçiyor. Bu nedenle Disney'in 100 yıl önce kurduğu stüdyo açısından çok özel ve özgün bir gösteri ve eserinin nesilleri nasıl etkilediğine dair bir kutlama."

"Disney Galerisi Sunar: Disney'in 100 Harika Yılı" isimli yeni bir sergi de Disneyland Parkı'nda görülebilecek.

Basın bülteninde, Disneyland Eğlence Merkezi Başkanı Ken Potrock da "Dönüm noktası niteliğindeki bu kutlamayı burada, Dünyanın En Mutlu Yeri'nde hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

Potrock, "Bu, kuşaklar boyunca Disney'i yaşamlarının bir parçası yapan dünyanın dört bir yanından aile ve hayranlar için, sevilen Disney karakterleri, özenli rol dağıtımımız ve şaşırtıcı hikaye anlatıcılığımız ile yıl boyunca yepyeni maceraları izlemek için hayatta bir kez ele geçen bir fırsat olacak" dedi.

1955 yılında açılan Disneyland, Ekim 1923'te kurulan Walt Disney Company'nin ilk tema parkı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin Anaheim kentinden bildiriyor. (XHTV)