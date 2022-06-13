Disney+ heyecan yaratan yeni Türk dizisini duyurdu

14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak Disney+, geçen hafta ülkemizde düzenlediği basın etkinliğinde Kaçış'tan Recep İvedik 7'ye birçok yerli projesi hakkında detaylar paylaşmıştı. Şimdi de yeni Türk dizisini duyurdu.

Başrolde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın bulunduğu "Gri" isimli dizi, Disney+'ın üçüncü yerli yapımı. Aynı zamanda gizem ve psikolojik gerilim temalı olmasıyla da dikkatleri üzerine toplayan Gri'nin yapımcılığını OGM Pictures üstlenirken; yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler olarak bilinen Yağmur & Durul Taylan oturuyor.

Disney+ Gri dizisini ne zaman yayınlayacak?

Disney+, çekimleri halihazırda devam eden Gri dizisini resmi sosyal medya hesabında duyurdu. "İçindeki karanlıkla yüzleşmeye hazır ol." notuyla birlikte set görüntülerini de paylaştı. Şirket dizinin yayın tarihini ise açıklamazken, yalnızca "Çok yakında sadece Disney+'ta." bilgisini aktardı.

Gri dizisinin oyunucu kadrosunda, Timuçin Esen ve Ebru Özkan'a Bir Başkadır'dan tanınan Alican Yücesoy eşlik ediyor. Kadronun devamında İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy gibi isimler yer alıyor.

Bu arada Disney+, Türkiye'de yayınlayacağı içerik sayısını açıkladı!

8 bölümden oluşacağı bilinen Gri, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın (Timuçin Esen) hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla alt üst olmasını konu alıyor. Fuat, intikam peşinde koşarken telefonuna gelen mesajlarla hayatı tepetaklak olacak ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Disney+, ilk yerli dizisi Kaçış'ı 14 Haziran'da yayınlamaya başlayacak. Savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin, araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gelip bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmelerini anlatan bu dizi de konusuyla bir hayli tartışma yarattı.

Disney+, kullanıcılara tek fiyata aynı anda dört adede kadar izleme, on cihaza kadar sınırsız indirme ve 7 farklı profil oluşturma imkanları tanıyacak. Ayrıca platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.

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