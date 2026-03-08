Haberler

DİSKİ'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video klip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Bir Şehri Uyandıran Kadınlar' başlıklı bir video klip hazırladı. Video, içme suyunun kadın çalışanların emeğiyle kente ulaşma sürecini sinematik bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

DİSKİ'den yapılan açıklamada, DİSKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve İletişim Şube Müdürlüğü Basın Birimi tarafından hazırlanan videoyla kentin içme suyu yolculuğunun kadın emeği üzerinden anlatıldığı belirtildi.

Kente ulaşan içme suyunun kaynaktan vatandaşların musluklarına kadar uzanan yolculuğunun kadın çalışanların emeği üzerinden ele alındığı "Bir Şehri Uyandıran Kadınlar" başlığıyla video klip hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filmde, içme suyunun Dicle havzasındaki kaynaklardan başlayarak arıtma tesisleri, laboratuvarlar ve şehir şebekesi üzerinden vatandaşlara ulaştığı süreç anlatılırken, bu yolculuğun her aşamasında görev alan kadın çalışanların günlük emeği sinematik bir anlatımla aktarılıyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video çalışması, su hizmetlerinin yalnızca teknik bir altyapı süreci değil, aynı zamanda emek, sorumluluk ve dayanışma gerektiren bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımlanan çalışma ile kadınların kent yaşamının sürdürülebilirliğine sağladığı katkının görünür kılınması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar