Disk, Avustralya'nın Sydney Kentinde, Bondi Beach'te Yahudi Toplumunu Hedef Alan Menfur Terör Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - DİSK, "Avustralya'nın Sydney kentinde, Bondi Beach'te Yahudi toplumunu hedef alan menfur terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sosyal medya hesabından, Avustralya'da Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

DİSK'in sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Avustralya'nın Sydney kentinde, Bondi Beach'te Yahudi toplumunu hedef alan menfur terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Barışçıl bir dini ve kültürel etkinliği hedef alan bu saldırı, antisemitizmin ve nefrete dayalı şiddetin kabul edilemez bir örneğidir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Avustralya halkıyla ve saldırıdan etkilenen tüm topluluklarla dayanışma içindeyiz. Saldırı sırasında hayat kurtarmak için kendilerini tehlikeye atan sağlık emekçilerinin cesaretini saygıyla selamlıyoruz. Sendikal hareketin temel değerleri olan barışı, eşitliği, çok kültürlü yaşamı ve halkların kardeşliğini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."