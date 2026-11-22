(İSTANBUL) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşünde, "Eğer bir ülkede basın özgür değilse, o ülkede işçilerin, emekçilerin de en temel hakları güvence altında değildir. O nedenle 'Özgür basın susturulamaz' diyoruz" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basının özgür olması, ifade hakkımızın, ifade özgürlüğümüzün olması, halkın haber alma hakkının olması, bir ülkede demokrasinin en temel kurallarından biridir. O nedenle biz, iktidarın bu politikalarını baskıyla, zorla, itiraz eden herkesi susturarak, basını engelleyerek yürütmesi karşısında halkın haber alma hakkına, özgür basına sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki eğer bir ülkede basın özgür değilse o ülkede işçilerin, emekçilerin de en temel hakları güvence altında değildir. O nedenle 'Özgür basın susturulamaz' diyoruz."

Kaynak: ANKA