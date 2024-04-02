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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacağız

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı'nda kutlamak istediklerini söyledi.

Çerkezoğlu, Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları ve gençleri 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağırdıklarını belirten Çerkezoğlu, "2024 1 Mayıs'ında da hak, demokrasi, adalet, barış ve kardeşlik için mücadele eden işçiler olarak dünyanın dört bir yanında meydanlarda olacağız. Dünyanın dört bir yanında 1 Mayıs alanlarında hep birlikte itirazlarımızı, taleplerimizi, umutlarımızı dile getireceğiz." diye konuştu.

Taksim Meydanı'nın Türkiye'nin 1 Mayıs simgesi olduğunu belirten Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi tarihsel bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararı açıkça, 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır, diyor. Anayasa'ya sahip çıkmak her şeyden önce Türkiye işçi sınıfının görevidir. O yüzden 2024 1 Mayıs'ında Taksim'de olmak, ekmeğimize, adalete ve hürriyete sahip çıkmaktır. Biz başta DİSK işçileri olmak üzere bütün sınıf kardeşlerimizle bu ülkeye, demokrasiye sahip çıkan herkesle birlikte Taksim Meydanı'nda olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs Taksim Politika Güncel Haberler

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