Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin paylaşım Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerindeki Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu diğer aktivistlerin bugün özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, "Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit'te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit'te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.