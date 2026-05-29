Dışişleri Bakanlığı'ndan Solingen Saldırısı Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında düzenlenen ırkçı saldırının 33. yıl dönümünde hayatını kaybeden beş Türk vatandaşı anıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "333 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genç'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Ülkemiz, yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

