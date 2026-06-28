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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Hükümetinin 1915 Kararına Tepki: Kendi Suçlarını Örtbas Etmeyi Hedeflemektedir

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı kınayarak, bunun Filistin’e yönelik zulmü örtbas etme girişimi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki göstererek, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümeti tarafından 1915 olaylarına ilişkin alınan karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir."

Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir.

Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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