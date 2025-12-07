Haberler

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, başkentte geleneksel DMEDD Kermesi düzenledi

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) tarafından Ankara'da geleneksel DMEDD Kermesi düzenlendi.

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) tarafından Ankara'da geleneksel DMEDD Kermesi düzenlendi.

Otelde gerçekleştirilen kermese dışişleri bakan yardımcıları Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile Bakanlık mensupları, eşleri ve birçok davetli katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü, derneğin en baştaki amacının Dışişleri Bakanlığı mensubu olup görevi başında şehit edilen ya da görevi başında vefat eden personelin eşleri ve ailelerine yardım eli uzatmak olduğunu söyledi.

DMEDD'nin Türkiye'deki eğitim hayatına katkıda bulunmaya çalışan önemli ve saygın derneklerden biri olduğunu belirten Gümrükçü, "Bizim bu DMEDD Kermesimiz, sizin de gördüğünüz gibi dev bir Ankara etkinliği." dedi.

Gümrükçü, çok farklı sosyal yardım projelerine imza atıldığını dile getirerek, Bakanlığın yurt dışı ve içi temsilciliklerinden gönderilen yerel malzemelerin yanı sıra Ankara'daki 50'den fazla yabancı misyonun kültür ve geleneklerini yansıtan ülke stantlarının yer aldığını anlattı.

Kermese yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Gümrükçü, her yıl 4 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Gümrükçü, Dışişleri Bakanlığı personeli ve bursiyerler ile yaklaşık 450 kişinin dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla gönüllü çalıştığını, kermesten elde edilecek gelirin DMEDD eğitim ve burs fonu ile yardım projelerinde kullanılacağını söyledi.

DMEDD, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görevleri başında şehit edilen, Dışişleri ve diğer bakanlık mensuplarının eş ve çocuklarına destek olmak amacıyla 24 Eylül 1981'de kuruldu.

Dernek, 1984'te "Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Dernek" statüsünü kazandı ve 45 yıla yaklaşan geçmişinde faaliyet alanlarını genişletti.

DMEDD, Türkiye'nin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok konuda toplumsal sorumluluk projeleri yürütüyor. Çocukların geleceğe güvenle erişebilmesi hedefiyle her yıl 100'den fazla öğrenciye burs imkanı ve eğitim desteği sağlanıyor.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
