Öncü Keçeli: Batı Trakya Türk Azınlığı'na Ait İlkokula Düzenlenen Saldırıyı Kınıyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula yapılan saldırıyı kınadı ve olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce bulunmasını talep etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, " Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Batı Trakya'daki Karacaoğlan köyünde bulunan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula düzenlenen saldırıyı kınadı. Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz.

Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Karacaoğlan'da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor; Türkiye olarak, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
