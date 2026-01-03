Haberler

Dışişleri Bakanlığı: Yemen'de Kalıcı Bir Siyasi Çözümün Sağlanmasına Yönelik Çabalara Desteğimizi Yineliyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki son gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin istikrar sağlama çabalarını desteklediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Kaynak: ANKA / Güncel
