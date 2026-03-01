Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısında Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliğinin yakından takip edildiğini ve Büyükelçilikler ile Başkonsoloslukların çalışmalarını sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) – Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, son gelişmelerin yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği açısından yakından takip edildiğini belirterek, "Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir" dedi.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,şunları kaydetti:

"Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir. Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir."

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."

