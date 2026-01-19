Haberler

Dışişleri'nden Pakistan'daki Yangın İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi kentinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

