Dışişleri'nden Pakistan'daki Yangın İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi kentinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel