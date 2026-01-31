Dışişlerinden Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" denildi.