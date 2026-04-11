Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Netanyahu'nun İşlediği Suçlardan Dolayı Hesap Vermesi İçin Çaba Harcamayı Sürdürecektir

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düzeysiz ve yalan dolu iddialar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert bir yanıt verdi. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edeceğini ve Netanyahu'nun suçlarından dolayı hesap vereceğini duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Benim liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler'i olarak nitelenen Netanyahu'nun kim olduğu ve sicili bellidir. Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaktadır."

Netanyahu'nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur. Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu'nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
