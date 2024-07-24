Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki Uçak Kazası İle İlgili Açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 18 kişi için taziyelerini iletti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz."