Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ Açıklaması: Türk Vatandaşlarının Güvenliği İçin Tedbirler Alındı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'daki son gelişmeler üzerine Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve Karadağ makamlarıyla sürekli iletişimde olduklarını açıkladı. Bakan Hakan Fidan, Karadağ yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Türk vatandaşlarını korumak için gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlık, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Bakan Fidan, Karadağ Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardı?mcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
