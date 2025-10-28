Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kamboçya-Tayland Ortak Bildirisine Destek

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladı ve bu sürecin bölgesel barışa katkı sağlayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık, Kamboçya ile Tayland arasında imzalanan ortak bildiriye ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki ülke arasında 26 Ekim'de Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarının takdir edildiği açıklamada, "İmzalanan ortak bildirinin, Güneydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
