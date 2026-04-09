Haberler

Dışişleri Bakanlığı:  Netanyahu Hükümetinin Batı Şeria'da 34 Yeni Yerleşim Kurulmasına Onay Vermesi Uluslararası Hukukun İhlalidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesini uluslararası hukuk ve BM kararlarının ihlali olarak değerlendirdi. Bakanlık, bu durumu kınayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesine tepki göstererek, kararın uluslararası hukuk ve BM kararlarının ağır ihlali olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. İsrail, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltalamakta ve işgal politikalarını daha da derinleştirmektedir. Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

