Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki Tren Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Yakınları İçin Taziye Mesajı
Mesajda, " İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel