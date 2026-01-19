Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki Tren Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Yakınları İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazası sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kazada en az 39 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Cordoba vilayeti Adamuz kasabasında gece saatlerinde meydana gelen ve en az 39 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, " İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

