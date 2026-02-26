Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı Katliamı'na ilişkin anma mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 34. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetledi ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılına ilişkin, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Maç sonunda olay sözler: Hayal kırıklığına uğradım
7 gündür aranıyor! Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu

Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu