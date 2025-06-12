Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Uçak Kazasına Taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziye mesajı gönderdi. Uçakta 204 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyede bulundu.

Bakanlık, Hindistan'daki uçak kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düşmüştü.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, 41 kişinin yaralandığı kazada 204 kişinin öldüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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