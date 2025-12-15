Haberler

Dışişleri Bakanlığından "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü"ne ilişkin kutlama mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda Türk dilinin önemine ve korunmasına yönelik işbirliğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda ilan edilen "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında 15 Aralık'ın, Türkolog Vilhelm Thomsen'in, Orhun Yazıtları'nın Türk dilinde yazıldığını 1893'te uluslararası bilim dünyasıyla paylaştığı gün olduğu hatırlatıldı.

Mesajda, "Üç kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın insanın ana dili olarak yaşamaya, gelişmeye ve zenginleşmeye devam eden Türk dili, kadim medeniyetimizin temeli ve müşterek geleceğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye'nin, "kardeş Türk devletleriyle" Türk dilinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
