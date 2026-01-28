Haberler

Ankara'da, "YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler" konferansının üçüncü etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler' konferans serisinin üçüncü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Osmanlı Devleti'nin diplomasi yolculuğunu ele alan bir sunum yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler" konferans serisinin üçüncü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, "YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler" konferans serisinin üçüncü etkinliği Dışişleri Bakanlığı binasında bulunan Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Gül Akyılmaz, "Reisülküttaplıktan Hariciye Nezaretine: Osmanlı Devleti'nin Diplomasi Yolculuğu" başlıklı sunum yaptı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
