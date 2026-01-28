Ankara'da, "YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler" konferansının üçüncü etkinliği düzenlendi
Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'YERİNDE: Diplomasi Tarihimizden Kesitler' konferans serisinin üçüncü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Osmanlı Devleti'nin diplomasi yolculuğunu ele alan bir sunum yaptı.
Etkinlik kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Gül Akyılmaz, "Reisülküttaplıktan Hariciye Nezaretine: Osmanlı Devleti'nin Diplomasi Yolculuğu" başlıklı sunum yaptı.