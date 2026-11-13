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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hastaneye saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail tarafından Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi öldüren ve Kapsamlı Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail'in, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası topluma gerekli adımları atma yönünde çağrıda bulunuldu.

İsrail ordusu dün gece saatlerinde de Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamış, saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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