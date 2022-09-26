Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın... Güncel Haberler Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz" Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz" Güncel Kaynak: AA / Ogün Duru Doğu Kudüs İsrail Aksa Güncel Haberler

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