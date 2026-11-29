(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olunacağı yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA