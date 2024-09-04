Dışişleri Bakanlığı, Çiğdem Ormanı'nın satış iddialarını yalanladı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içindeki Çiğdem Ormanı'nın Bakanlık tarafından orman olarak kullanıldığı ve satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin "Bahsekonu taşınmaz AOÇ arazisi sınırları içinde bulunmadığı gibi, AOÇ arazisinin bulunduğu alandan çok farklı bir konumda yer almaktadır. Sözkonusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, özelleştirme kapsamına alınan bakanlığa tahsisli taşınmazla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yetkilinin konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Bazı basın ve yayın organlarında zikredilen "Atatürk Orman Çiftliği'nin 104 bin metrekaresi satılık", "Atamızın mirasını yok ediyorlar", "Dışişleri Ormanı satılıyor" "Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içindeki Çiğdem Ormanı olarak bilinen Dışişleri Bakanlığı Ormanı", "AOÇ Çiğdem Ormanı / Dışişleri Bakanlığı Ormanı", ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira, Çankaya ilçesi/Karakusunlar Mahallesi'ndeki bahsekonu taşınmaz AOÇ arazisi sınırları içinde bulunmadığı gibi, AOÇ arazisinin bulunduğu alandan çok farklı bir konumda yer almaktadır. Ayrıca etrafı siteler ve benzeri konut yerleşimiyle çevrili bulunmaktadır.

Sözkonusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. Anılan taşınmaz öteden beri tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın son değişikliğine kadar imar planında resmi kurum alanı olarak yer almıştır.

Öte yandan, Bakanlığın hizmet binalarının bu arsaya inşa edilmesi hususu da 2010 yılından itibaren Merkezi Yönetim Bütçesi yatırım programında iz bedelle kaydedilmiştir."