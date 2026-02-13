Dışişleri Bakanlığı: Bangladeş'teki Seçim ve Referandumun Suhulet İçinde Gerçekleştirilmesinden Memnuniyet Duyuyoruz

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bangladeş'te dün yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bangladeş'te dün (12 Şubat) düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği seçimin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye, istikrara ve refaha katkı sunmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde Bangladeş'le ilişkilerimizin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik irademizi teyit ediyoruz."