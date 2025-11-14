Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin Sürgününün 81. Yıl Dönümünü Andı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgünün 81. yıl dönümünde, sürgünde hayatını kaybedenleri saygıyla andı. Açıklamada, Ahıska Türklerinin kimliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarma mücadeleleri vurgulandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün, 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları ana vatanlarından koparılarak Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatılan açıklamada, bu sırasında binlerce Ahıska Türkü'nün yaşamını yitirdiği ve hayatta kalanların ise tüm zorluklara rağmen kimliklerini, dillerini, dinlerini ve geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başardıkları vurgulandı.

Açıklamada, "Sürgünün 81. yıl dönümünde bu büyük acıyı hüzünle hatırlıyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi Ahıska'da (Ahaltsihe) yaşayan Türkleri birkaç saat içinde trenlere doldurarak sürgüne göndermişti.

Derme çatma vagonlarda, mevsimin en soğuk ve karlı döneminde gerçekleştirilen sürgünde, yaklaşık 17 bin Ahıskalı açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ana vatanlarından koparılan ve hayatta kalan Ahıskalı Türkleri, bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, ABD ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor.

