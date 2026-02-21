Haberler

Hakan Fidan, Washington'da Vietnam ve Kamboçya Yetkilileriyle Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için Washington'da Kamboçya ve Vietnam Dışişleri Bakanları ile bir dizi görüşme yaptı.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için ziyaret ettiği Washington'da Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Fidan ayrıca Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile de görüştü.

Kaynak: ANKA
