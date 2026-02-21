Hakan Fidan, Washington'da Vietnam ve Kamboçya Yetkilileriyle Görüştü

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için ziyaret ettiği Washington'da Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Fidan ayrıca Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile de görüştü.

Kaynak: ANKA