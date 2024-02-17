Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Han ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Han ile bir araya geldi.

Başsavcı Han, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair devam eden süreçle ilgili Fidan'a bilgi verdi. Han, işlendiği iddia edilen suçların araştırıldığını, kurbanlarla görüşüldüğünü aktararak, 2024 yılının davanın seyri bakımından önemine değindi.

Uluslararası toplum tarafından yapılan tüm çağrılara rağmen İsrail'in Gazze'de uyguladığı yöntemlerde bir değişikliğe gitmediğini söyleyen Han, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi.

Fidan da Han'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

UCM, Filistin'in beyanı üzerine, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili olarak 3 Mart 2021'de bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.