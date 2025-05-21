Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Zirvesi için Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Zirvesi için Macaristan'da
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi öncesinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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