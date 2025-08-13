Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli Yetkililerle Ankara'da Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin detayları henüz netlik kazanmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani, Savunma Bakanı Kasra ve İstihbarat Başkanı Salameh ile Bakanlık'ta görüştü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
500
