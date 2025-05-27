Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile Görüşmelerde Türkiye'nin Taleplerini İletti

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Putin ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları gündeme getirdik. (Rusya- Ukrayna müzakereleri) Görüşmelerin Türkiye'de yapılması talebimizi ilettik. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda yaşanan aksaklıklar iletildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel