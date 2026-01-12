Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve bölgesel değerlendirmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
500

